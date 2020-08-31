Атлеты начинают готовиться к чемпионатам Балканских стран

За прошедшим в Ванадзоре чемпионатом Армении по кроссу последовало республиканское мероприятие День прыжка.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет НОК Армении. Прыгун в длину Гор Бегларян показал результат 7 м 40 см, а результат тройного прыжка Левона Агасяна - 16 м 67 см. Лидерами среди женщин оказались Яна Абрамян (5м 51см) из Еревана и Мариета Минасян из Капана (12М 24см).

В сопровождении трех тренеров на аренах Румынии будут соревноваться двенадцать бегунов, прыгунов и стрелков Армении.

До соревнований среди взрослых 12 - 13 сентября в Стамбуле пройдет юношеский чемпионат Балканских стран. Среди участников будут и шесть атлетов Армении во главе с двумя тренерами.

Подготовила Варвара Айрапетян