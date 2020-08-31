Проживающие в Армении курды у офиса ООН провели акцию протеста

Курдская община Армении перед офисом ООН, пытаясь привлечь внимание организации к деятельности Турции в отношении курдских населенных пунктов в Ираке, провела акцию протеста.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами глава Комитета “Курдистан” Сло Дрбоян отметил, что они требую пресечь действия Турции.

“Мы пришли сюда, чтобы показать озабоченность наших соотечественников. Турецкие власти сегодня проводят политику, которая представляет угрозу для всех народов региона. Курдский народ в Ираке уже почти на грани уничтожения”, - отметил Сло Дрбоян и добавил, что их очень беспокоит происходящее в этой стране.

По его словам, они ожидают, что ООН примет меры по предотвращению этих геноцидальных действий Турции.

“Мы просим руководство ООН оказать поддержку. Курдский народ хочет лишь демократии как в Турции, так и в Иране, Ираке, иметь возможность говорить, учиться, сохранять нашу культуру. Такая политика Турции никому ничего хорошего не принесет, мы вместе должны бороться против политики Эрдогана”, - подчеркнул глава Комитета “Курдистан”.

Участники акции протеста также передали сотруднику офиса ООН письмо, содержащее их опасения.

Лилит Демурян