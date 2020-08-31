В инфекционной больнице Гюмри, в МЦ Спитака и Мартуни закрываются отделения Covid- 19

В инфекционной больнице Гюмри, в медицинских центрах Спитака и Мартуни закрываются отделения Covid-19. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

“Инфекционная больница Гюмри и Спитакский медицинский центр отныне возвращаются к своей нормальной работе, закрывается также и отделение Мартунинского медицинского центра, обслуживающего граждан с коронавирусной болезнью. На данный момент в стране наблюдается стабильное состояние, и нет необходимости в таком объеме больниц”, - написала Никогосян.

Пресс-секретарь отметила, что в общей сложности 67 пациентов из трех учреждений перевезены в Ереван, где и продолжат получать необходимую им медицинскую помощь. После завершения лечения их перевозку осуществит Министерство здравоохранения.

“Часть Мартунинского медицинского центра и инфекционной больницы Гюмри в случае необходимости будет служить в качестве триаж-центра (прием, диагностика и транспортировка). На данный момент из всех областных медицинских центров отделение Covid-19 сохранилось только в Капанском медицинском центре”, - отметила Алина Никогосян.

В Армении по состоянию на 30 августа всего подтверждено 43 781 случаев COVID-19, 37 722 из которых выздоровели. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 912 пациентов. За последние сутки проведено 490 тестов (в выходные дни тестов проводится меньше), а в общем счете 205 940. В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 879 летальных исходов. Зафиксировано 268 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.