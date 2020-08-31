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В Абу-Даби произошел взрыв в кафе

В Абу-Даби произошел взрыв в кафе

Один человек погиб в результате взрыва, прогремевшего в понедельник в одном из ресторанов в Абу-Даби. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters.

По информации столичной полиции, причиной инцидента мог стать взрыв баллона с газом.

"Сотрудники полиции выполняют свои обязанности по эвакуации жителей дома. Полиция также оцепила район происшествия в целях обеспечения безопасности", - говорится в заявлении правоохранительных органов, которое приводит агентство WAM.

В результате инцидента также несколько человек пострадали, они получили травмы легкой и средней степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в медучреждения для оказания им первой помощи, отмечает агентство.


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