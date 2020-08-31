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Премьер-министр Армении направил президенту Кыргызстана поздравительное послание

Премьер-министр Армении направил президенту Кыргызстана поздравительное послание

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Дня независимости направил президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Республик Армения, в послании говорится:

"Уважаемый Сооронбай Шарипович!

Примите сердечные поздравления по случаю Дня независимости Кыргызской Республики!

За годы независимости дружественный Кыргызстан добился больших успехов в деле государственного строительства и укрепления международного авторитета.

Уверен, что мы взаимными усилиями и впредь будем развивать сотрудничество между нашими странами как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений и международных организаций.

Уважаемый Сооронбай Шарипович!

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Кыргызстана - мира и процветания”.


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