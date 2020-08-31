Стартует Открытый чемпионат США по теннису
12:14, 31 Август, 2020
Первым из теннисных турниров, перенесенных из-за пандемии, стартует Открытый чемпионат США.
Как передает «Арменпресс», Нью-Йорк принимает первый турнир Большого шлема года. В условиях пандемии организаторы для участников турнира составили специальный формат, поэтому в этом году в турнире не участвуют некоторые звезды мирового тенниса.
Открытый чемпионат США по теннису завершится 13-го сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 млн долларов США.
Подготовила Варвара Айрапетян
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