Антиармянская акция азербайджанцев не была санкционирована властями Риги

Митинг азербайджанцев перед посольством Азербайджана в Риге не был санкционирован властями города. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает страница Армянской Апостольской Церкви в Facebook.

“Рижская церковь Св. Григория Просветителя направила в мэрию запрос на получение информации о том, были ли акция протеста, организованная 17 июля проживающими в Латвии азербайджанцами перед посольством Азербайджана в Латвии, и шествие санкционированы Городским советом Риги. В ответ на запрос, орган местного самоуправления сообщил, что 17 июля 2020 года от посольства Азербайджана в Латвии не поступало ни одного заявления о проведении акции протеста или шествия”, - говорится в сообщении Армянской Апостольской Церкви.

С 12 по 21 июля на армяно-азербайджанской границе, параллельно с военными действиями, развязанными Азербайджаном в направлении Тавуша, в разных городах мира членами азербайджанских общин организовывались антиармянские акции и провокационные действия в отношении представителей армянских общин.