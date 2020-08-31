В Арцахе нет новых случаев COVID-19

В Арцахе по положению на 31 августа нет новых случаев COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает информационный штаб Арцаха, представляя данные Министерства здравоохранения.

По сей день, COVID-19 подтвержден у 287 человек, 262 из них уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 23 пациента, в изоляции находятся 50 человек. Врачи оценивают состояние одного пациента как тяжелое, двух пациентов как средней тяжести.

В целях тестирования был проведен забор 175 проб. Всего проведено 10 341 тестов.

В стране случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано. Были два случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 12 августа, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 августа до 22:00 11 сентября включительно.

Лилит Демурян