В рамках фестиваля “Фреско” под открытым небом состоялся концерт Дживана Гаспаряна и друзей

В рамках VII Международного фестиваля современного искусства и духовных фильмов “Фреско” 30 августа состоялся концерт Дживана Гаспаряна-младшего и друзей.

Как передает «Арменпресс», в ходе вечера прозвучали как старые и любимые произведения Дживана Гаспаряна, так и новые разработки.

Концерт прошел в сопровождении гитариста Артака Нерсисяна, бас-гитариста Оганеса Налбандяна, ударника Акопа Ордакяна.

За концертом последовал ставший уже традиционным кинопросмотр-обсуждение. Показы фильмов под открытым небом на территории, прилегающей к церквям Катогике и Св. Анны на улице Абовяна продолжатся до 1 сентября.

Из более чем 3 000 заявок (из 85 стран), представленных в этом году на фестивале, были отобраны 63 фильма (из 23 стран). В конкурсную программу вошли фильмы о гуманизме, патриотизме, о здоровом образе жизни и других общечеловеческих ценностях.

Торжественная церемония открытия VII Международного фестиваля современного искусства и духовных фильмов “Фреско” состоялась 22 августа в приграничном городе Берд сольным концертом под открытым небом танцевального ансамбля “Берд”. За концертом последовал просмотр фильма.

Фестиваль проводится с благословения и при содействии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и при содействии Армянского фонда “Круглый стол” с соблюдением всех противоэпидемических правил.