Делегация Турции отправилась с двухдневным визитом в Россию для переговоров по Ливии

Турецкая делегация отправилась в понедельник с двухдневным визитом в Москву для переговоров по Ливии и Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в МИД республики.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, визит пройдет с 31 августа по 1 сентября. Делегацию Турции на переговорах с российскими коллегами возглавляет замглавы МИД Седат Онал.

По данным телеканала A Haber, в состав делегации также входят представители Министерства национальной обороны и Национальной разведывательной организации.