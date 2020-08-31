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Делегация Турции отправилась с двухдневным визитом в Россию для переговоров по Ливии

Делегация Турции отправилась с двухдневным визитом в Россию для переговоров по Ливии

Турецкая делегация отправилась в понедельник с двухдневным визитом в Москву для переговоров по Ливии и Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в МИД республики.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, визит пройдет с 31 августа по 1 сентября. Делегацию Турции на переговорах с российскими коллегами возглавляет замглавы МИД Седат Онал.

По данным телеканала A Haber, в состав делегации также входят представители Министерства национальной обороны и Национальной разведывательной организации.

 


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