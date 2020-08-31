В Дзорагюхе на территории древней крепости “Сангар” разграблены 3 гробницы

На территории древней крепости “Сангар” в общине Дзорагюх Гегаркуникской области несколько дней назад неизвестными были разграблены три гробницы. Как сообщил «Арменпресс» начальник службы по охране исторической среды Гегаркуникской области Армении Гор Гаспарян, о случившемся сообщил работник, ответственный за охрану территории памятника.

“В административных пределах общины Дзорагюх Мартунинского района Гегаркуникской области, на территории захоронения в древней крепости “Сангар”, датирующегося 2 - 1 тысячелетием до н. э., в 2 км от села, неизвестными были разграблены три гробницы. Областная служба охраны исторической среды Гегаркуника о правонарушении сообщила в Мартунинское отделение Гегаркуникского областного управления Полиции Республики Армения. Около двух месяцев назад в селе Шогакат Гегаркуникской области был зарегистрирован случай сноса древнего мавзолея, по которому возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Одно лишь хорошо, что недавно археологическая экспедиция Института археологии и этнографии НАН Республики Армения, раскопав разграбленную гробницу Шогаката, вынесла из нее материалы, представляющие определенную археологическую ценность. Нам нужно объединиться и совместно бороться с теми, кто ради воровства разрушает наши исторические памятники, уничтожает важные исторические ценности”, - отметил Гор Гаспарян.

Хосров Хлгатян