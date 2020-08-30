Никол Пашинян вместе с Араиком Арутюняном посетил пограничные посты

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с президентом Арцаха Араиком Арутюняном посетил пограничные посты. Премьер-министра Армении и президента Арцаха сопровождали министр обороны Республики Армения Давид Тоноян и министр обороны - командующий Армией обороны Республики Арцах Джалал Арутюнян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, главам двух армянских государств были представлены инженерные и фортификационные инфраструктуры, новые технологии надежной защиты, новые вооружения, работы по повышению безопасности служащих на позициях солдат и техническое оснащение.

Никол Пашинян и Араик Арутюнян ознакомились с бытовыми условиями военнослужащих и пообщались с солдатами.

Затем они посетили одну из воинских частей Армии обороны, где присутствовали на открытии новой столовой. Здесь также внедрена новая система питания. Премьер-министр ознакомился с меню для военнослужащих и качеством еды.

Никол Пашинян подчеркнул, что процесс внедрения новой системы питания в Вооруженных силах успешно продолжается. Никол Пашинян подчеркнул важность непрерывного развития Вооруженных сил и военной промышленности, добавив, что этот вопрос находится в центре внимания правительства Республики Армения и в этом направлении ведутся последовательные работы.