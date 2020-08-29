Манасерян надеется, что экономика Армении сможет выиграть от коронарного экономического кризиса

Член Евразийского клуба экспертов, профессор экономики Татул Манасерян надеется, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, может стать не катастрофой, а шансом для более динамичного развития экономики Армении.

Об этом Манасерян сказал на пресс-конференции в пресс-клубе Арменпресс, посвященной 2020 году, комментируя показатели экономики в первом полугодии.

«Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз долгосрочного рейтинга Армении со «стабильного» на «негативный». Сохранение экономической стабильности в этих условиях тоже будет серьезным достижением. Мы надеемся, что пандемия, которая считается «коронарным экономическим кризисом», помимо того, что является катастрофой, может быть хорошим шансом для Армении более динамично развивать свою экономику, если нам удастся отделить негативные последствия пандемии от внутренних экономических проблем», - сказал Манасерян.

Экономист отметил, что хотя большинство экономических показателей в первом полугодии этого года отрицательные, Армения сохраняет достаточно ощутимые объемы торговли с некоторыми странами Евразийского экономического союза, что можно считать достижением для Армении.

Татул Манасерян отметил, что после снятия ограничений в различных секторах экономики из-за эпидемии коронавируса Армения будет иметь некоторую экономическую активность в некоторых других сферах обслуживания.

Норайр Шогикян