Армения должна быть готова к будущим процессам в арабском мире — арабист

В контексте новых реалий 21 века некоторые страны арабского мира должны разработать новые шаги и инициативы, чтобы выйти из кризисной ситуации, иначе ситуация в этих странах ухудшится.

Как передает Арменпресс, такое мнение высказал арабист Саркис Григорян в ходе конференции «Нестабильный регион – приоритеты Армении. Взгляд с границы», проводимой в общине Айгепар Тавушской области.

«В контексте новых реалий XXI века мы должны видеть определенные трансформации в подходах известных нам стран. Если эти преобразования произойдут в позитивном направлении, то мы накопим опыт в регионе, а если нет, мы увидим дальнейшее обострение ситуации», - сказал Григорян.

Прогнозы арабиста не оптимистичны. Григорян считает, что в ближайшем будущем регион станет еще более неконтролируемым и непредсказуемым.

«Мы должны быть готовы к такому развитию событий, потому что мы очень близки к этому региону, эти процессы могут повлиять на нас с эффектом бумеранга». Поэтому мы, Республика Армения, Республика Арцах должны быть готовы к этим процессам », - сказал Григорян.

В ходе конференции будет обсуждаться доклады «Глобальные сдвиги. Региональные перестановки» и «Карабахский конфликт, новая региональная роль Армении». Выступят политологи, специалисты по Востоку из Армении и Арцаха.