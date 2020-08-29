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Армения должна быть готова к будущим процессам в арабском мире — арабист

Армения должна быть готова к будущим процессам в арабском мире — арабист

В контексте новых реалий 21 века некоторые страны арабского мира должны разработать новые шаги и инициативы, чтобы выйти из кризисной ситуации, иначе ситуация в этих странах ухудшится.  

Как  передает Арменпресс, такое мнение высказал арабист Саркис Григорян  в ходе  конференции   «Нестабильный регион – приоритеты  Армении. Взгляд с границы», проводимой в общине Айгепар Тавушской области.

«В контексте новых реалий XXI века мы должны видеть определенные трансформации в подходах известных нам стран. Если эти преобразования произойдут в  позитивном направлении, то мы накопим опыт в регионе, а  если нет, мы увидим дальнейшее  обострение ситуации», - сказал Григорян.

Прогнозы арабиста не оптимистичны. Григорян считает, что в ближайшем будущем регион станет еще более неконтролируемым и непредсказуемым.

«Мы должны быть готовы к такому развитию событий, потому что мы очень близки к этому региону, эти процессы могут повлиять на нас с эффектом бумеранга». Поэтому мы, Республика Армения, Республика Арцах должны быть готовы к этим процессам », - сказал Григорян.

В ходе конференции будет обсуждаться доклады «Глобальные сдвиги. Региональные перестановки» и  «Карабахский конфликт, новая региональная роль Армении». Выступят политологи, специалисты  по Востоку  из Армении и Арцаха.

 

 


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