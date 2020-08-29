29 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял министра обороны Республики Армения Давида Тонояна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече, в которой принял участие министр обороны Арцаха Джалал Арутюнян и начальник военной полиции МО РА Ашот Закарян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства.

Обе стороны подчеркнули важность взаимодействия Арцаха и Армении в сфере обороны, как одного их важных предусловий сохранения стабильности и мира в регионе.