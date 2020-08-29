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Араик Арутюнян принял министра обороны Республики Армения Давида Тонояна

Араик Арутюнян принял министра обороны Республики Армения Давида Тонояна

29 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял министра обороны Республики Армения Давида Тонояна.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, на встрече, в которой принял участие министр обороны Арцаха Джалал Арутюнян и начальник военной полиции МО РА Ашот Закарян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства.

Обе стороны подчеркнули важность взаимодействия Арцаха и Армении в сфере обороны, как одного их важных предусловий сохранения стабильности и мира в регионе.

 

 

 


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