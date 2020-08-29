Премьер-министр направляется с рабочим визитом в Республику Арцах

Премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении министра территориального управления и инфраструктуры Сурена Папикяна посетил Сюникскую область. Глава правительства, как и обещал в начале этого года, сначала посетил общину Цгук, а затем - Ангегакот.

В общине Цгук премьер-министр выслушал проблемы жителей, связанные с животноводством - выпасом скота, пастбищами, заготовкой мяса и молока, а также обсудил вопрос строительства нового детского сада в общине. Никол Пашинян дал поручения по этим вопросам министру Сурену Папикяну и губернатору Сюника Унану Погосяну, чтобы они представили четкие предложения по решению проблем. Было отмечено, что в общине ведутся работы по строительству детского сада. Строительство детского сада планируется осуществить в рамках программы субсидирования в следующем году в рамках сотрудничества государство-общество.

Затем Никол Пашинян посетил село Ангегакот, где в ходе короткой встречи жители подняли вопрос о ремонте главной дороги села. Губернатор Сюника Унан Погосян сообщил, что уже ведутся проектно-сметные работы по ремонту дороги, которые также будут проводиться в рамках субвенционных программ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр проинформировал жителей о том, что отсюда он направляется с рабочим визитом в Республику Арцах, пообещав вновь посетить Ангегакот через некоторое время.