Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится с рабочим визитом в Сюникской области.

Как передает Арменпресс, первая остановка премьер-министра - община Цхук, где он встретился с жителями.

Жители подняли вопрос выпаса скота и отметили отсутствие пастбищ. Сельчане отметили, что у них нет пастбищ, так как большая их часть арендуется.

Никол Пашинян сказал, что они изучат вопрос, обсудят, чтобы понять, как оптимально решить эту проблему.

Жители села подняли животрепещущий для них вопрос цен на молоко и мясо, а также проблемы с кредитами.

«Цль моего визита - выслушать вас, и я услышал ваши проблемы, мы все зафиксировали», - сказал Пашинян.