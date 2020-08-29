Месси определился с будущим клубом

Нападающий ФК Barcelona Лионель Месси принял решение о своем будущем клубе.

Как передает Арменпресс, об этом пишет французская L'Equipe.

Отец Месси побеседовал с руководством парижского PSG о том, что его сын хочет перейти в английскую команду Manchester Sity во главе с Пепом Гвардиолой.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий ФК Barcelona Лионель Месси хочет покинуть каталонский клуб. Аргентинец сообщил команде по факсу, что хочет использовать свою возможность для расторжения контракта в одностороннем порядке. Его отец находится в Манчестере. В этом городе он начал переговоры с Manchester Sity. Между сторонами ведутся переговоры по двухлетнему контракту.

За свою карьеру Месси забил 630 голов за ФК Barcelona, где он сыграл 724 игры, а также 70 голов в 138 играх за Аргентину.

Подготовила Варвара Айрапетян