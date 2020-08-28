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Чемпионат Европы по тяжелой атлетике перенесен на 2021 год

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике перенесен на 2021 год

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2020 года в Москве перенесен на 2021 год. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Сергей Сырцов.

Чемпионат Европы в Москве изначально должен был пройти в апреле, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на конец октября - начало ноября.

"Чемпионат Европы по тяжелой атлетике переносится на 2021 год, намерение провести в Москве остается в силе, - сказал Сырцов. - Точная дата проведения будет определена позже после переговоров с "Евроспортом". Выборы в Европейскую федерацию также переносятся на 2021 год. Эти решения были приняты в результате голосования членов исполкома EWF".


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