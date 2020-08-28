Министр обороны назвал цели создания непризывных вооруженных сил
17:16, 28 Август, 2020
Министр обороны Армении Давид Тоноян считает, что цель создания непризывных вооруженных сил - подготовить общество к реагированию на вызовы и угрозы военного характера. Как сообщает Арменпресс, об этом Тоноян сказал 28 августа в беседе с журналистами в Национальном Собрании.
«В случае существующих угроз и рисков вокруг Армении, а также новых воинственных заявлений соседа, только текущих ресурсов Вооруженных сил, конечно, может не хватить», - сказал Тоноян.
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