Министр обороны Армении Давид Тоноян ситуацию на армяно-азербайджанской границе оценивает как стабильную и предсказуемую.

Как передает «Арменпресс», об этом Тоноян заявил журналистам 28 августа в Национальном собрании.

“Сформулирую следующим образом - ситуация стабильна и предсказуема”, - сказал Тоноян.