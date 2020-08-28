Время в Ереване: 11:07:36,   28 Август

Тоноян ситуацию на армяно-азербайджанской границе оценивает как стабильную и предсказуемую

Тоноян ситуацию на армяно-азербайджанской границе оценивает как стабильную и предсказуемую

Министр обороны Армении Давид Тоноян ситуацию на армяно-азербайджанской границе оценивает как стабильную и предсказуемую.

Как передает «Арменпресс», об этом Тоноян заявил журналистам 28 августа в Национальном собрании.

“Сформулирую следующим образом - ситуация стабильна и предсказуема”, - сказал Тоноян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации