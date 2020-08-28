Лидер запрещенной в Египте исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) Махмуд Иззат задержан в Каире. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya со ссылкой на МВД страны.

По данным ведомства, Иззат был ответственным за создание вооруженного крыла ассоциации. Отмечается, что исламистский лидер использовал несколько квартир, чтобы избежать слежки. При его задержании была изъята техника, на которой была обнаружена переписка с представителями "Братьев-мусульман" в Турции.

В операции по задержанию исламиста участвовало несколько спецслужб. Египетские силовики продолжают искать людей, которые могут быть связаны с Махмудом Иззатом, указывает телеканал.