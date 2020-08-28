Время в Ереване: 11:07:36,   28 Август

Бюраканская обсерватория создала официальный сайт астрономического туризма региона

Бюраканская обсерватория создала официальный сайт астрономического туризма региона

Бюраканская обсерватория им. В. Амбарцумяна НАН Армении инициировала создание официального сайта астрономического туризма региона.

“Будучи инициатором научного (и астрономического) туризма в Армении, продолжая оставаться Региональным центром развития астрономии в Юго-Западной и Центральной Азии, Бюраканская обсерватория реализует международный проект по астрономическому туризму, направленный именно на этот регион.

В рамках данного проекта создан сайт “Астрономический туризм”, который преследует цель представить некоторые астрономические ценности и места, представляющие интерес для астрономического туризма региона. Здесь можно ознакомиться с историей астрологии как Армении, так и других стран региона и ее развитием. На сайте вы найдете информацию и о современных и о древних обсерваториях, солнечных часах, звездопадах, музеях, связанных с космосом и т.д.”, - сообщили «Арменпресс» в обсерватории.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации