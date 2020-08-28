Бюраканская обсерватория создала официальный сайт астрономического туризма региона

Бюраканская обсерватория им. В. Амбарцумяна НАН Армении инициировала создание официального сайта астрономического туризма региона.

“Будучи инициатором научного (и астрономического) туризма в Армении, продолжая оставаться Региональным центром развития астрономии в Юго-Западной и Центральной Азии, Бюраканская обсерватория реализует международный проект по астрономическому туризму, направленный именно на этот регион.

В рамках данного проекта создан сайт “Астрономический туризм”, который преследует цель представить некоторые астрономические ценности и места, представляющие интерес для астрономического туризма региона. Здесь можно ознакомиться с историей астрологии как Армении, так и других стран региона и ее развитием. На сайте вы найдете информацию и о современных и о древних обсерваториях, солнечных часах, звездопадах, музеях, связанных с космосом и т.д.”, - сообщили «Арменпресс» в обсерватории.