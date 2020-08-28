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Вардан Меликян освобожден от должности и. о. замминистра окружающей среды Армении

Вардан Меликян освобожден от должности и. о. замминистра окружающей среды Армении

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вардан Меликян освобожден от должности временно исполняющего обязанности заместителя министра окружающей среды.

Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на официальном сайте правительства.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Вардан Меликян освобождается от должности временно исполняющего обязанности заместителя министра окружающей среды”, - говорится в решении премьера.

16 июля 2019 г. решением премьер-министра Никола Пашиняна Вардан Меликян был назначен временно исполняющим обязанности заместителя министра окружающей среды.


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