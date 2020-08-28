Вардан Меликян освобожден от должности и. о. замминистра окружающей среды Армении



Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вардан Меликян освобожден от должности временно исполняющего обязанности заместителя министра окружающей среды. Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на официальном сайте правительства. “Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Вардан Меликян освобождается от должности временно исполняющего обязанности заместителя министра окружающей среды”, - говорится в решении премьера. 16 июля 2019 г. решением премьер-министра Никола Пашиняна Вардан Меликян был назначен временно исполняющим обязанности заместителя министра окружающей среды.