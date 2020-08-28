Известны пары женского одиночного разряда полуфинала турнира Цинциннати

Известны пары полуфинала женского одиночного разряда полуфинала “Cincinnati Tennis Masters”.

Как сообщает «Арменпресс», в полуфинале женского одиночного турнира в Нью-Йорке сыграют Алиса Мертенс - Наоми Осака и Йоханна Конта - Виктория Азаренко.

Полуфинальные пары мужского одиночного разряда были известны ранее. Состоятся матчи – Циципас - Раонич, Джокович - Баутист-Агут.

Этот турнир должен был состояться в американском городе Цинциннати, однако из-за эпидемиологической ситуации был перенесен в Нью-Йорк.

Подготовила Варвара Айрапетян