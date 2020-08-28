Известны пары женского одиночного разряда полуфинала турнира Цинциннати
11:01, 28 Август, 2020
Известны пары полуфинала женского одиночного разряда полуфинала “Cincinnati Tennis Masters”.
Как сообщает «Арменпресс», в полуфинале женского одиночного турнира в Нью-Йорке сыграют Алиса Мертенс - Наоми Осака и Йоханна Конта - Виктория Азаренко.
Полуфинальные пары мужского одиночного разряда были известны ранее. Состоятся матчи – Циципас - Раонич, Джокович - Баутист-Агут.
Этот турнир должен был состояться в американском городе Цинциннати, однако из-за эпидемиологической ситуации был перенесен в Нью-Йорк.
Подготовила Варвара Айрапетян
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