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Известны пары женского одиночного разряда полуфинала турнира Цинциннати

Известны пары женского одиночного разряда полуфинала турнира Цинциннати

Известны пары полуфинала женского одиночного разряда полуфинала “Cincinnati Tennis Masters”.

Как сообщает «Арменпресс», в полуфинале женского одиночного турнира в Нью-Йорке сыграют Алиса Мертенс - Наоми Осака и Йоханна Конта - Виктория Азаренко.

Полуфинальные пары мужского одиночного разряда были известны ранее. Состоятся матчи – Циципас - Раонич, Джокович - Баутист-Агут.

Этот турнир должен был состояться в американском городе Цинциннати, однако из-за эпидемиологической ситуации был перенесен в Нью-Йорк.

Подготовила Варвара Айрапетян


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