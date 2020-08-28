В Гюмри еще один детский сад переселится из домика в каменное строение. Как передает «Арменпресс», в рамках программы “Социальные инвестиции и местное развитие” Фонда территориального развития Армении продолжаются строительные работы по строительству здания для детского сада “Сурб Мариам”. На реализацию программы было инвестировано около 172 млн драмов, из которых инвестиции общины составляют около 20 млн драмов. Детский сад рассчитан на прием 75 детей.

20% суммы, согласно договоренности, инвестирует община. 5% утвержденной стоимости муниципалитет уже перечислил. Об этом Арменпресс сообщил заместитель руководителя общины Гюмри Айк Султанян. Детский сад будет иметь свою локальную систему отопления. Строительство двухэтажного детского сада будет завершено в июне 2021 года.

С 1992 года детский сад “Сурб Мариам” обитал в домике.

Арменуи Мхоян