Правительство утвердило стратегию развития МСБ на 2020 - 2024 гг.

На заседании правительства Армении была утверждена стратегия развития малого и среднего бизнеса на 2020 - 2024 годы и вытекающая из этого программа действий. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Целью стратегии является создание благоприятной среды для МСБ Республики Армения посредством развития практических навыков, реализации идей, повышения конкурентоспособности, что позволит также обеспечить доступ МСБ к внутренним и внешним рынкам. Целевые мероприятия стратегии направлены на повышение доступности финансовых ресурсов для МСБ, развитие потенциала, а также на формирование необходимой институциональной и правовой среды для стимулирования предпринимательской культуры.

Одним из мероприятий, намеченных на 2020 - 2024 г. является проведение курсов по развитию предпринимательских навыков и повышению финансовой грамотности, в которых примут участие более тысячи бенефициаров ежегодно. С целью стимулирования реализации жизнеспособных идей около 250 - 300 организациям будут предоставлены кредитные гарантии. С целью повышения доступности внутренних и внешних рынков будет оказано содействие представленности организаций на международных торговых площадках, а также развитию онлайн-торговли в Армении.

В этом контексте для достижения поставленных целей особенно важно также и осуществление мероприятий по стимулированию инноваций и оцифровки, предусмотренных стратегией. С целью стимулирования экспорта МСБ будут выделены организации с экспортным потенциалом, будут выявлены и изучены препятствия на внешних рынках, будет проведен анализ спроса, в результате чего будет предоставлена целевая поддержка. С целью формирования и совершенствования институционального и правового поля планируется улучшить статистику МСБ, а также обеспечить доступ к образовательным, аналитическим и информационным материалам в режиме онлайн для широких кругов, интересующихся предпринимательством.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных стратегией, планируется способствовать росту производительности МСБ, повысив производительность в 2020 – 2023 гг. на 3%, а в 2024 г. - на 7.5%. В частности, добавочная стоимость, созданная одним субъектом МСБ, в 2024 году составит 12 млн драмов, что почти вдвое больше аналогичного показателя 2018 года (в 2018 г. показатель был 6.7 млн драмов). Число занятых в МСБ вырастет в среднем на 2.5% в год.

Стратегия была разработана еще в 2019 году, однако была пересмотрена и модернизирована для отражения последствий эпидемии и определения путей преодоления сложностей и вызовов, возникших из-за распространения коронавируса. С целью смягчения последствий эпидемии наиболее важное значение было уделено улучшению процесса банкротства и механизмов второй возможности, преодолению дополнительных осложнений, связанных с доступом к финансам, необходимости вовлечения МСП в крупные ценные бумаги.

В результате осуществляемых действий не только существенно улучшится производительность МСБ и увеличится число занятых, но и, благодаря передаемым навыкам и улучшенной среде, занятие предпринимательством может стать альтернативой выездному труду, утраченным рабочим местам и восстановлению доходов.