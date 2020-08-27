Позицию Азербайджана в отношении армянского офицера должны оценить международные структуры

Правозащитница Сирануш Саакян по поводу видеообращения попавшего в плен в Азербайджане офицера ВС Армении Гургена Алавердяна призывает обратиться в структуры, занимающиеся вопросами соблюдения гуманитарного права.

“Из видеообращения становится ясно, что наш офицер читает этот текст, он скован и есть проблема преподнесения продиктованного ему текста. По сути, человека под принуждением, насилием, угрозами подтолкнули к совершению определенных действий. Конечно, азербайджанская версия заключается в том, что произошла диверсия, что не соответствует действительности”, - сказала в беседе с «Арменпресс» Сирануш Саакян.

Она сказала, что из видеообращения армянского офицера, распространенного в азербайджанских СМИ, складывается впечатление, что вокруг личности создается искусственный интерес, что недопустимо.

“Все это происходит под угрозами, что означает, что жизнь и здоровье военнопленного находятся в опасности. Нарушение этих правил противоречит Женевским конвенциям и, в случае последовательности, возможно, добиться уголовной ответственности командного состава Азербайджана”, - сказала правозащитница.

По мнению Саакян, в связи с инцидентом необходимо обратиться в структуры, занимающиеся вопросами соблюдения гуманитарного права.

“Есть организации, которые занимаются гуманитарными программами, в том числе ОБСЕ, поэтому внимание и последних должно быть обращено на данное обстоятельство. Нарушения гуманитарного права связаны с правами человека. Думаю, что структуры, занимающиеся проблемами прав человека, должны реагировать на подобные случаи, как минимум, посредством политических заявлений”, - сказала Сирануш Саакян.

Армянский офицер Гурген Алавердян оказался на территории Азербайджана 24 августа. Минобороны Армении сообщило, что, по предварительным данным, он заблудился. Министр обороны Армении Давид Тоноян 26 августа провел телефонный разговор с личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. В разговоре Тоноян обратил внимание посла Каспршика как на видеозапись, выпущенную 26 августа азербайджанскими СМИ с участием офицера армянской армии Гургена Алавердяна, так и на опубликованный предыдущий видеоматериал, подчеркнув, что вышеуказанные видеозаписи являются грубым нарушением международно закрепленных прав, в том числе международного гуманитарного права.

Лилит Демурян