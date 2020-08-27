Чемпионат Армении по женскому футболу стартует в сентябре

Чемпионат Армении по женскому футболу в Высшей лиге стартует 12 сентября.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА. В турнире примут участие команды “Алашкерт-девушки”, “Айаса”, “Пюник-девушки”, “Гандзасар-Капан-девушки”, “Нораванк-девушки”, “Гюмри-девушки” и “Урарту-девушки”. Турнир пройдет в два круга.

Матчи первой группы начнутся 19 сентября. В группе команды: “Арарат-Армения-девушки”, “Ван-Чаренцаван”, “Гандзак-2”, ”Вест Армения-девушки”, “Арарат-девушки”, “Ноа-девушки” и “Лори”. Чемпионат пройдет в 4 круга, и завершится 15-го мая.

Розыгрыш Кубка Армении по женскому футболу стартует 10 октября. В турнире могут принять участие все клубы Высшей лиги, а также клубы Первой лиги, которые захотят принять участие. Жеребьевка чемпионатов Высшей и Первой лиги состоится 31-го августа в 15:00.

Подготовила Варвара Айрапетян