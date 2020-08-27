Для реконструкции водохранилища Капси будет заложено новое село: правительство утвердило программу

Правительство Армении в рамках программы “Совместное управление водными ресурсами/река Ахурян, этап 1” утвердило план действий по приобретению и заселению земель.

Как передает «Арменпресс», в рамках программы для реконструкции недостроенного водохранилища Капси в Ширакской области планируется построить новое село, куда будут переселены те граждане, дома которых после строительства водохранилища окажутся на затопленной территории.

Программой предусмотрена реконструкция недостроенного водохранилища Капси, которое находится в 22 км к северу от города Гюмри Ширакской области в долине реки Ахурян. Программа включает в себя стабилизацию и восстановление плотины Капси, на первом этапе планируется строительство водохранилища объемом в 25 млн м3 с возможностью дальнейшего расширения до 60 млн м3.

Согласно результатам изучения технико-экономической обоснованности программы, под водой на 1-м этапе строительства Капского водохранилища останется около 4 - 5 строений населенного пункта Джрадзор общины Амасия Ширакской области, 20 участков различной величины населенных пунктов Арегнадем, Гташен и Бюракн той же области, а также населенного пункта Капс общины Мармашен той же области.

“Это будет первый случай в истории Третьей республики, когда мы построим село с нуля, и эта программа очень важна не только для жителей Джрадзора, но и для конкретизации наших представлений об армянском селе 21-го века”, - отметил премьер-министр Пашинян.

19 декабря 2014 года между Республикой Армения и Банком восстановления кредитов (KfW) было заключено кредитное соглашение, предусматривающее реализацию программы “Совместное управление водными ресурсами/река Ахурян, этап 1", в частности, программу строительства водохранилища Капси и самотечной оросительной системы.

Норайр Шогикян