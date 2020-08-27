“Манчестер Сити” готов заплатить за Месси 200 млн евро
Английский “Манчестер Сити” готов заплатить за Месси 200 млн евро.
Как передает «Арменпресс», об этом пишут английские СМИ. “Манчестер Сити” готов даже обратиться к “Барселоне” с официальным предложением.
Ранее стало известно, что аргентинский нападающий “Барселоны” Лионель Месси хочет покинуть каталонский клуб. Аргентинец об этом сообщил команде по факсу, также и то, что он хочет воспользоваться возможностью расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Отец аргентинского нападающего “Барселоны” Лионеля Месси находится в Манчестере. Он ведет переговоры с “Манчестер Сити”. Переговоры ведутся относительно двухлетнего контракта.
За всю свою карьеру в составе “Барселоны” Месси забил 630 голов, провел 724 матча, а также забил 70 мячей в 138 матчах, выступая за сборную Аргентины.
Подготовила Варвара Айрапетян
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