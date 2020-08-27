Английский “Манчестер Сити” готов заплатить за Месси 200 млн евро.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут английские СМИ. “Манчестер Сити” готов даже обратиться к “Барселоне” с официальным предложением.

Ранее стало известно, что аргентинский нападающий “Барселоны” Лионель Месси хочет покинуть каталонский клуб. Аргентинец об этом сообщил команде по факсу, также и то, что он хочет воспользоваться возможностью расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Отец аргентинского нападающего “Барселоны” Лионеля Месси находится в Манчестере. Он ведет переговоры с “Манчестер Сити”. Переговоры ведутся относительно двухлетнего контракта.

За всю свою карьеру в составе “Барселоны” Месси забил 630 голов, провел 724 матча, а также забил 70 мячей в 138 матчах, выступая за сборную Аргентины.

Подготовила Варвара Айрапетян