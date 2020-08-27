Время в Ереване: 11:07:36,   27 Август

Джокович вышел в полуфинал турнира Цинциннати

Джокович вышел в полуфинал турнира Цинциннати

Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в полуфинал турнира Цинциннати.

Как передает «Арменпресс», в четвертьфинале турнира Цинциннати, проходящем в Нью-Йорке, Джокович встретился с немцем Ян-Ленардом Штруфом и в поединке, длившемся 1 час 3 минуты, победил в двух сетах со счетом 6:3,6:1. В полуфинале Джокович встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Этот турнир должен был пройти в американском городе Цинциннати, однако из-за эпидемии COVID-19 организаторы перенесли его в Нью-Йорк.

Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации