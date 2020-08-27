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Никол Пашинян направил поздравительное послание Игорю Додону и всему народу Молдовы

Никол Пашинян направил поздравительное послание Игорю Додону и всему народу Молдовы

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Республики Молдова Игорю Додону по случаю Дня независимости страны.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании, в частности, говорится:

“От всего сердца поздравляю Вас и дружественный народ Молдовы с национальным праздником Республики Молдова - Днем независимости.

С удовлетворением хочу подчеркнуть совместные двусторонние шаги, направленные на развитие и расширение повестки армяно-молдавских межгосударственных отношений, а также подтвердить нашу неизменную заинтересованность в вопросе расширения этой повестки.

Надеюсь, что скорейшая стабилизация эпидемиологической ситуации в наших странах позволит восстановить динамику контактов между нашими двумя государствами.

Уважаемый господин Додон, пользуясь случаем, желаю Вам, крепкого здоровья и новых успехов на ответственной государственной должности, а дружественному народу Молдовы - мира и благоденствия”.


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