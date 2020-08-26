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В Москве открылось отделение международной школы креативных технологий TUMO

В Москве открылось отделение международной школы креативных технологий TUMO

В Москве 26 августа открылось отделение международной школы креативных технологий TUMO.

Как сообщает Арменпресс, в московском филиале на первом этапе в школе TUMO будут работать образовательные программы по восьми направлениям: анимация, графический дизайн, кинопроизводство, музыка, программирование, разработка компьютерных игр, робототехника и 3D-моделирование. Позже добавятся анимированная графика, веб-разработка, новые медиа, сторителлинг, цифровая живопись и фотография.

На церемонии открытия присутствовал также мэр Москвы Сергей Собянин. "Это классное направление для Москвы, очень востребованное, очень модное. Я думаю, что оно у нас будет развиваться и спрос на него будет большой", - сказал, открывая центр, мэр города Сергей Собянин.

В московской школе обучение смогут проходить до 2 тыс детей в месяц. 100 наиболее талантливых подростков получат возможность обучаться бесплатно. Обучение начнется в октябре текущего года. С подробностями и для регистрации необходимо посетить сайт московского филиала - tumomoscow.ru.

До конца года откроются также филиалы Tumo в Берлине и Тиране.


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