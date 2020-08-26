Тоноян обратил внимание Каспршика на видеообращение с участием армянского офицера 

Министр обороны Армении Давид Тоноян 26 августа провел телефонный разговор с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Степанян отметила, что в ходе беседы Тоноян обратил внимание посла Каспршика на видеообращение с участием офицера армянской армии Гургена Алавердяна, которое было распространено сегодня азербайджанскими СМИ, а также на опубликованное ранее видео, подчеркнув, что вышеупомянутые видеоролики являются грубым нарушением международно закрепленных прав, в том числе международного гуманитарного права.

«Женевские конвенции гарантируют защиту прав военнопленных, право на уважение их чести и достоинства, которое должно исключать любую форму унижающего достоинство обращения, независимо от обстоятельств, при которых данное лицо находится под юрисдикцией другой стороны. Военнослужащий Гурген Алавердян, очевидно, читает навязанный ему текст, составленный на полуграмотном армянском языке», - написала Степанян.

Гурген Алавердян оказался на территории Азербайджана 24 августа. В Минобороны Армении сообщили, что по предварительным данным он заблудился.