С главой ереванского офиса МККК обсуждены связанные с судьбой Гургена Алавердяна вопросы

Начальник главного управления оборонной политики и международного сотрудничества министерства обороны Республики Армения Леон Айвазян 26 августа принял делегацию во главе с руководителем офиса Международного комитета Красного Креста в Армении Клэр Мейтро. В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с судьбой офицера армянской армии Гургена Алавердяна, оказавшегося на территории Азербайджана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Левон Айвазян выразил руководителю офиса МККК в Армении обеспокоенность министерства обороны Армении в связи с распространением в азербайджанских СМИ видеороликов с участием Гургена Алавердяна и их содержанием, что является грубым нарушением международно закрепленных прав, в частности обязательств Азербайджана в рамках международного гуманитарного права.

Учитывая проводимую властями Азербайджана на протяжении многих лет аналогичную политику министерство обороны обратилось к МККК с просьбой более последовательно защищать права армян, оказавшихся под юрисдикцией Азербайджана.

Глава ереванского офиса МККК заверила, что делегация МККК предпринимает все необходимые шаги для обеспечения процедур, вытекающих из статуса Гургена Алавердяна.