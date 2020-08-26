В правительстве обсуждены работы по стимуляции инвестиционных программ

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого был представлен промежуточный отчет о деятельности Фонда государственных интересов Армении (ANIF).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, исполнительный директор ANIF Давид Папазян представил инвестиционные программы, обсуждаемые в рамках партнерства государство-частный сектор. Было доложено, что в стадии завершения находятся несколько инвестиционных проектов в различных сферах, а также в стадии обсуждения находится ряд проектных предложений. Было отмечено, что разработаны предложения по методологии изучения программы - критериям, принятию решений, совершенствованию процесса анализа.

В ходе обмена мнениями были обсуждены вопросы, касающиеся целей и инструментов деятельности ANIF в рамках антикризисной политики правительства, реализации программ в рамках партнерства государство-частный сектор. Был представлен ряд идей по стимуляции инвестиций.

Премьер-министр отметил, что ANIF является одним из важных инструментов антикризисной экономической политики и поручил продолжить работу над инвестиционными программами.