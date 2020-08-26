Вратари ФК «Урарту» вызваны в национальную сборную Армении

Национальная сборная Армении начинает подготовку к Лиге Наций. С 31 августа по 8 сентября сборная проведет сбор в Техническом Центре-академии ФФА. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФК «Урарту», Хоакин Капаррос в сборную пригласил также и голкиперов «Урарту» - Анатолия Айвазова и Арсена Бегларян.

Отмечается, что сборная Армении начнет свои выступления в Лиге Наций 5 сентября с выездного матча против сборной Северной Македонии, а через 3 дня, 8 сентября, уже на своем поле примет команду Эстонии.