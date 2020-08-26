Президент выразил поддержку пострадавшим в результате взрыва здания жителям

Президент Армении Армен Саркисян выражает поддержку гражданам и всем жителям дома, пострадавшим в результате взрыва из-за утечки газа на улице Райниса 3 в Ереване.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армении Саркисян выразил глубокие соболезнования семье погибшего в результате взрыва Артура Казаряна и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Вместе с тем президент выражает уверенность, что при поддержке городских властей, а также правительства, последствия аварии будут устранены в кратчайшие сроки, будет решена проблема проживания всех жителей, чьи квартиры были частично повреждены или полностью разрушены в результате взрыва.