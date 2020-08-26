Министр обороны Армении и посол Грузии обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности

Министр обороны Армении Давид Тоноян 26 августа принял Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Республике Армения Георгия Саганелидзе и военного атташе посольства полковника Гагу Хачидзе по случаю завершения его миссии в Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Давид Тоноян поблагодарил полковника Хачидзе за содействие развитию сотрудничества между министерствами обороны двух сторон и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-грузинского сотрудничества в сферах обороны и безопасности, а также представляющие взаимный интерес другие вопросы. Учитывая взаимосвязанность обеспечения безопасности двух стран, стороны также обменялись мнениями о последних региональных событиях.