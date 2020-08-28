“Ереванский бестселлер”: новинки: Харари, Гоулман: документальная литература, июль, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за июль.

На первой горизонтали - книга Робина Шарма “Монах, который продал свой Феррари”. Она входит в число мировых бестселлеров. Продано более 6 миллионов экземпляров этой книги, она переведена более чем на 42 языка. Книга адресована всем тем, кто хочет изменить свое мышление, не боится трудностей и пытается идти вперед и достичь успехов в жизни.

Книга Юваля Ной Харари “Sapiens. Краткая история человечества” на втором месте. Сто тысяч лет назад на Земле жили не менее шести человеческих видов, сегодня - всего один “Homo sapiens”. Что произошло с другими и что ожидает нас? Большая часть книг об истории человечества проявляет либо исторический, либо биологический подход, но Юваль Ной Харари этой весьма оригинальной книгой ломает все стереотипы. Его история начинается 70 000 лет назад, когда только появилось мировоззрение. Гарри рассказывает, как развивающийся человек повлиял на мировую экосистему и как создавал империи. Автор соединяет историю и науку, пересматривая распространенные точки зрения, связывая прошлое с современными проблемами, рассматривая отдельные события в контексте больших идей. Харари заставляет заглянуть в будущее, потому что в последние десятилетия люди стали обходить законы естественного отбора, которые управляли жизнью на протяжении четырех миллиардов лет. К чему все это приведет, и какими мы хотим быть?

“Эмоциональный интеллект” Дэниела Гоулмана на третьем месте. В чем залог успеха, почему и умные люди иногда терпят неудачу, какую роль играют эмоции в межличностных отношениях, в работе, здоровье, образовании и воспитании? В этой блестящей работе американского психолога Дэниела Гоулмана обобщены достижения психологии и неврологии в эмоциональной сфере, которые проливают свет на подобные вопросы. Книга впервые вышла в свет в 1995 году, и до сих пор она продолжает считаться одной из лучших работ в области эмоционального интеллекта. Она переведена на более чем 40 языков и ее миллионные тиражи проданы по всему миру.

На четвертом месте - книга Мишель Обамы “Becoming. Моя история”. Когда Мишель Робинсон была маленькой девочкой, ее мир был ограничен кварталом Чикаго Саут Сайд. Там она жила в маленькой квартирке двухэтажного дома, разделяя спальню с братом Крейгом. Вскоре жизнь повела ее в другую даль - в Принстонский университет, где она на себе впервые почувствовала, что значит быть единственной чернокожей девушкой в аудитории. Затем в ее жизни появилась стеклянная башня, где она работала корпоративным юристом. И именно там, однажды летним утром в ее кабинете появился студент юридического факультета Барак Обама и перевернул все ее тщательно разработанные программы.

На пятом месте книга Марка Мэнсона “Тонкое искусство плевать на все”. В этом пособии по самосовершенствованию известный блогер учит тому, что для того, чтобы быть счастливым, не нужно постоянно притворяться, будто все хорошо, а уметь смотреть в глаза трудностям. Нас на протяжении десятилетий учили, что для того, чтобы быть счастливыми и богатыми, нужно иметь позитивное мышление. Но эта эпоха закончилась. Автор научными исследованиями и с помощью черного юмора объясняет, что для улучшения качества жизни не нужно из лимона делать лимонад, а просто надо его съесть. Мэнсон, рассказывая личные истории, иногда и с неподобающим юмором, создает среду уникальной близости.

“Величайший торговец мира” Ога Мандино занимает шестое место. Эта книга - дань уважения гениальному торговцу В. Клементу Стоуни, который объединив любовь, сострадание и уникальную способность торговать, создал динамичную философию успеха. Она из года в год вдохновляет и направляет тысячи людей, чтобы познать большее счастье, быть здоровым, и духовно и физически, чтобы вновь обрести покой разума, быть влиятельным и богатым.

“Как успевать все дела” Дэвида Аллена на седьмом месте. Книга, впервые после выхода в свет почти 20 лет назад, стала одной из самых влиятельных бизнес - книг века. Здесь автор говорит о значении самоорганизованности. Он предлагает сжатый, но эффективный подход к выполнению задач профессионального и личного характера. Книга является источником вдохновения для создания новых типов сайтов, семинаров, организационных инструментов. Аллен переписал книгу от начала до конца, дополнив оригинал новыми и важными представлениями о рабочем месте. Он дополнил книгу таким содержанием, благодаря которому книга долгие годы будет оставаться актуальной.

На восьмом месте - книга Луки Кайоли “Роналду”. Статус трехкратного обладателя “Золотого мяча” Криштиану Роналду неоспорим. Жажда достижения успеха и совершенствования довела его до самых вершин спортивного мира. Там он уже в течение десяти лет. Журналист Лука Кайоли, проживающий в Мадриде, представляет историю мировой суперзвезды через призму зрения хорошо знакомых ему людей - тренеров, товарищей по команде, подруг и лично себя.

На девятом месте - книга Эриха Фромма “Искусство любить”. Это международный бестселлер, который уже 60 лет показывает миллионам читателей, как добиться полноценной, продуктивной жизни, развивая свои скрытые способности любви. В классическом произведении “Искусство любить” Фромм раскрывает любовь со всех сторон.

На десятом месте - книга того же автора Марка Мэнсона “Плевали все”. В своей новой книге Мэнсон от неизбежных ошибок переходит к сменяющимся друг за другом бедствиям. Погружаясь в пучину психологических исследований, изучая мудрецов - Платона, Ницше и Тома Уэйта, он разрушает религию и политику, пути, которые приравнивают их. Он изучает наше отношение к деньгам, наше времяпровождение, интернет. Выясняет, как злоупотребление чем-либо может нас проглотить живьем. Он дает объяснения веры, счастья, свободы.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).