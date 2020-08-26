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Аршакян после тавушских боев заметил рост интереса к военной промышленности

Аршакян после тавушских боев заметил рост интереса к военной промышленности

Министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян после тавушских боев заметил рост интереса к армянской военной промышленности.

Как передает Арменпресс, об этом Аршакян сказал на пресс-конференции 26 августа.

“После событий в Тавуше заметен определенный интерес к военной промышленности, хотя в результате наших визитов и участия в международных выставках он был и до этого. После тавушских боев, интерес конечно, возрос”, - сказал Аршакян.

В ходе военных действий с 12 по 21 июля, развернутых азербайджанскими ВС на границе Республики Армения в направлении Тавушской области, в боевых условиях успешно были использованы беспилотные летательные аппараты армянского производства.

Норайр Шогикян


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