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В конкурсе “Страж дисциплины” на полигоне “Алабино” участвует и команда Армении

В конкурсе “Страж дисциплины” на полигоне “Алабино” участвует и команда Армении

На подмосковном полигоне “Алабино” проходит конкурс “Страж дисциплины”. Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в конкурсе принимают участие команды Военной полиции из России, Ирана и Армении. После торжественной церемонии открытия был старт конкурса. На этапе стрельбы команда Военной полиции удачно выступила, точно поразив цели. На этапе стрельбы блестяще выступили и армянские участники конкурса “Полевая кухня”. Армянские повара продемонстрировали свои способности и удостоились высокой оценки.


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