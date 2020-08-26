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“Айпост” планирует основать в Китае дочернюю компанию

“Айпост” планирует основать в Китае дочернюю компанию

ЗАО “Айпост” планирует основать в Китае дочернюю компанию.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 26 августа сказал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

“Вновь открыта дочерняя компания “Айпост”, действующая в американском штате Делавэр, что будет стимулировать товарооборот с США. Компания собирается основать дочернююю компанию и в Китае”, - представил Акоп Аршакян.

Министр отметил, что ведутся двусторонние переговоры с почтовой службой РФ, в результате которых может быть развито множество новых почтовых логистических услуг. В результате сотрудничества будет стимулирована и доставка малых грузов из Армении в Россию.

Акоп Аршакян добавил, что на стадии разработки находится новая стратегия развития “Айпоста”.

Норайр Шогикян


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