Мнацаканян и Лавров обсудили ситуацию вокруг мирного процесса в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 26 августа провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров обсудили региональные развития после июльских боев и ситуацию вокруг мирного процесса в Нагорном Карабахе.

Министр Мнацаканян подчеркнул важность армяно-российского сотрудничества, направленного на сохранение регионального мира, стабильности и безопасности.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и России также обменялись мнениями по вопросам повестки армяно-российских союзнических отношений.