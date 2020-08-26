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Грант в размере 22 млн драмов предоставлен компаниям, представившим 5 лучших проектов: Акоп Аршакян

Грант в размере 22 млн драмов предоставлен компаниям, представившим 5 лучших проектов: Акоп Аршакян

Министерство высокотехнологичной промышленности в рамках 17-го мероприятия по нейтрализации экономических последствий эпидемии COVID-19 компаниям с пятью лучшими проектами предоставило гранты на 22 млн драмов.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 26 августа сказал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

“Министерство в рамках 17-го мероприятия государственного содействия инициировало и осуществило программу грантов правительства, направленную на предотвращение распространения COVID-19. Общий бюджет первого конкурса грантов составил 22 млн драмов и был предоставлен компаниям, представившим 5 лучших проектов. В них были разработки некоторых устройств, а некоторые уже находятся на стадии производства”, - сказал Аршакян.

Министр отметил, что они лучшие идеи идентифицировали и предоставили также и в комендатуру.

Норайр Шогикян


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