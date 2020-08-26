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Заседание Армяно-российской межправительственной комиссии по ВТС пройдет в РФ

Заседание Армяно-российской межправительственной комиссии по ВТС пройдет в РФ

15-е заседание Армяно-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству состоится в российском городе Иркутск.

Как передает Арменпресс, для участия в заседании в РФ выедет делегация во главе с заместителем министра обороны Армении Макаром Гамбаряном.

Это решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна опубликовано на официальном сайте правительства.

В составе армянской делегации - чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян, начальник Департамента Евразийского региона МИД Давид Вирабян, заведующая отделом организации Договора о коллективной безопасности Управления Евразийского региона МИД Астхик Балдрян, постоянный и полномочный представитель Республики Армения в Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Биягов, начальник отдела военно-политического сотрудничества Управления военной безопасности аппарата премьер-министра Республики Армения Армен Абрамян и другие должностные лица.

Делегация Армении в Российской Федерации будет находиться с 14 по 18 сентября.


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