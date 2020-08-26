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Тарон Акопян назначен заместителем руководителя Офиса по координации работ инспекционных органов

Тарон Акопян назначен заместителем руководителя Офиса по координации работ инспекционных органов

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Тарон Акопян назначен заместителем руководителя Офиса по координации работ инспекционных органов при аппарате премьер-министра.

Как передает Арменпресс, решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

“Назначить Тарона Самвеловича Акопяна заместителем руководителя Офиса по координации работ инспекционных органов при аппарате премьер-министра”, - говорится в решении премьера.


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