Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Тарон Акопян назначен заместителем руководителя Офиса по координации работ инспекционных органов при аппарате премьер-министра.

Как передает Арменпресс, решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

“Назначить Тарона Самвеловича Акопяна заместителем руководителя Офиса по координации работ инспекционных органов при аппарате премьер-министра”, - говорится в решении премьера.