Тарон Акопян назначен заместителем руководителя Офиса по координации работ инспекционных органов
11:42, 26 Август, 2020
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Тарон Акопян назначен заместителем руководителя Офиса по координации работ инспекционных органов при аппарате премьер-министра.
Как передает Арменпресс, решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.
“Назначить Тарона Самвеловича Акопяна заместителем руководителя Офиса по координации работ инспекционных органов при аппарате премьер-министра”, - говорится в решении премьера.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен