Месси хочет покинуть “Барселону”, члены Совета директоров команды отказываются работать

Несколько членов Совета директоров каталонской “Барселоны” подали в отставку, узнав о решении Месси уйти из команды.

Как передает Арменпресс, об этом пишут испанские СМИ. Члены Совета таким образом выразили президенту клуба Жозепу Бартомеу свое недовольство.

Ранее стало известно, что аргентинский нападающий “Барселоны” Лионель Месси хочет покинуть каталонский клуб. Аргентинец об этом сообщил команде по факсу, также и то, что он хочет воспользоваться возможностью расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

За свою карьеру в составе “Барселоны” Месси забил 630 голов, с командой он провел 724 матча, также забил 70 мячей в 138 матчах за сборную Аргентины.

Подготовила Варвара Айрапетян