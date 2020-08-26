Хачанов выбыл из турнира “Мастерс”
11:25, 26 Август, 2020
Представляющий Россию теннисист армянского происхождения Карен Хачанов выбыл из турнира “Мастерс”, проходящего в Нью-Йорке.
Как передает Арменпресс, Хачанов в ¼ финала, в матче, длившемся более 2 часов, уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счетом 1:2. Известны все четвертьфинальные пары турнира: Джокович - Штруфф, Медведев - Баутиста - Агут, Опелка - Циципас, Раонич - Крайинович.
Подготовила Варвара Айрапетян
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