Представляющий Россию теннисист армянского происхождения Карен Хачанов выбыл из турнира “Мастерс”, проходящего в Нью-Йорке.

Как передает Арменпресс, Хачанов в ¼ финала, в матче, длившемся более 2 часов, уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счетом 1:2. Известны все четвертьфинальные пары турнира: Джокович - Штруфф, Медведев - Баутиста - Агут, Опелка - Циципас, Раонич - Крайинович.

Подготовила Варвара Айрапетян